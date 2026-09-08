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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç'ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın yaklaşık 25 saat sonra bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf Kılıç'ın ölüm haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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