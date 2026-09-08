BİR MAHALLEYE TAHLİYE KARARI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde başlayan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangının yaklaştığı Güzören Mahallesi'nin boşaltılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması için çalışma başlattı. Ekip araçlarıyla mahalle aralarında dolaşan jandarma ekipleri, mahallenin boşaltılması uyarısında bulundu. (DHA)

Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)