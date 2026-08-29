Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri ile bölgedeki vatandaşlar müdahale ediyor.

Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına başlayan ekipler, alevlerin çevredeki tarım alanları ve yapılara ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangında alevlerin yaklaştığı bir sera da yanma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde sera son anda alevlerden kurtarıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. (DHA)