Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde şoförünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi yüklü çekicinin karşı şeride geçip, motosiklet ile çarpıştı. Çekicinin şoförü Fuat T. (50) ile motosikletin sürücüsü İshak Y.'nin (30) hayatını kaybettiği kazada çekiciden düşen iş makinesi ise yol kenarındaki bir eve ve park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Karabük yönüne Fuat T.'nin kontrolünü yitirdiği 52 AGU 032 plakalı iş makinesi yüklü çekici, Kirkille mevkisinde karşı şeride geçip, yaklaşık 500 metre ters yönde ilerledikten sonra İshak Y.'nin kullandığı 78 ACS 458 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çekicinin üzerinden düşen iş makinesi, yol kenarındaki bir eve ve araca çarptı. Ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çekicinin şoförü Fuat T. ile motosikletin sürücüsü İshak Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

'BAHÇEDEYDİK, BİR KÜTLEME OLDU'

İş makinesinin eve çarptığı sırada bahçede bulunduğunu aktaran ev sahibi Hamdi Uludağ, 'Biz bahçedeydik. Bahçedeyken bir kütleme oldu. O anda biz koştuk geldik, olay olmuş' diyerek yaşananları anlattı. Kazayı gören Selim Gürer ise 'Bariyerlere vuruyordu. Gelince gördüm. Yukarıdaki binanın yanından bariyerlere vura vura geliyordu. Karşı taraftan bu tarafa geçmiş' diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)