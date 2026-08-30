Gökhan İÇKİLLİ - Berkay YILDIZ / SAMSUN, (DHA)-
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Guarino, Tomasson, Jarju (Dk. 86 Tahsin Bülbül), Celil Yüksel (Dk. 86 Samed Onur), Watt, Emre Kılınç, Yalçın Kayan (Dk. 66 Sousa), Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Oğuz Aydın (Dk. 87 Levent Mercan), Kante, Guendouzi (Dk. 87 Bartuğ Elmaz), Greenwood (Dk. 64 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Nene), Muriqi (Dk. 64 Lukaku)
GOLLER: Dk. 3 Muriqi, Dk. 49 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
SARI KART: Lukaku (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
3'üncü dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muriqi'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
5'inci dakikada Greenwood'un uzun pasıyla buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut Okan Kocuk'dan döndü. Dönen topa Muriqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
27'nci dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sekongo'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
33'üncü dakikada Brown'un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Muriqi'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
36'ncı dakikada Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Greenwood'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Okan Kocuk kornere çıkarttı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
49'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut kaleci Okan Kocuk'un kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 0-2.
55'inci dakikada Guendouzi'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş kalan Muriqi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere çıkarttı.
73'üncü dakikada Semedo'nun ayağından kaçırdığı topla buluşan Jarju, penaltı noktası üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
90'ıncı dakikada Lukaku'nun pasıyla buluşan Bartuğ Elmaz ceza sahası içinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)