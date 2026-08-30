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Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

55'inci dakikada Guendouzi'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş kalan Muriqi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

33'üncü dakikada Brown'un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Muriqi'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

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27'nci dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sekongo'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

3'üncü dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muriqi'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

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