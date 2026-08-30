Esra GÜNTEPE - Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şarkıcı PAU sahne aldı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Bahçelievler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü düzenlediği etkinlikle kutladı. Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen programda PAU sahne alırken, yaklaşık 10 bin vatandaş konsere katılarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyük Zafer'in kazanılma sürecine dikkat çekerek, 'Birisi çıkıyor ve diyor ki, 'Ordu yok' dediler; 'Kurulur!' 'Para yok' dediler; 'Bulunur!' 'Düşman çok' dediler; 'Yenilir!' Ve her dediğini yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeyi böyle kurdu' dedi.

'ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUZ'

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Bahadır, 'Bu güzel günde özellikle Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yaşamışlar, iyi ki ülkemizi, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlar' diye konuştu.

'BİRLİK HALİNDE OLURSAK YİNE AYNI ŞEKİLDE AYAKTA DURURUZ'

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Bahadır, 'Türkiye Yüzyılı'nda, başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la biz dünyanın o ateş çemberinde dimdik ayakta duruyoruz. Hamdolsun ülkemize. Sıkıntılarımız olabilir, farklılıklarımız olabilir ama biz birlik halinde olursak, hiç kimseden ayrımcılık yapmazsak yine Türkiye Cumhuriyeti aynı İstiklal Savaşı'ndaki gibi ayakta durur' dedi.

'HER PARTİYİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE GÖRÜYORUZ'

Partisinin AK Parti olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olduğunu belirten Bahadır, belediye hizmetlerinde ayrım gözetmediklerini söyledi. Bahadır, 'Tabii ki ben AK Partili bir belediye başkanıyım, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanıyım. Ama şunu söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyeti'nde, aynı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi biz de Türkiye Cumhuriyeti Bahçelievler Belediyesi olarak her ırkı, her mezhebi, her partiyi başımızın üstünde görüyoruz ve hizmetinizdeyiz diyoruz' diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Bahadır, 'Kimseyi ayırmadığım gibi hedefimiz şu: Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz okusun. İhtiyaç sahibi, maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımıza belediye olarak hep destek verelim' dedi.

VATANDAŞLARDAN 30 AĞUSTOS MESAJLARI

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Asuman Gözükan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, 'Duygularım o kadar dolu ki anlatamam. Böyle güzel bir ülke, bize böyle güzel bir vatan bıraktığı için önce şehit düşen askerlerimize ve Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gerçekten onlar olmasaydı bugün biz burada olmazdık. Çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Gül Çatalsam ise, 'Çok mutluyum. Bu ülkede yaşayabileceğimiz için, özgürce ifade edebildiğim için Atatürk'ü, geçmiş bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı büyük bir rahmetle anıyorum' diye konuştu.

'ATMOSFERİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

PAU'nun konserine ilk kez katıldığını belirten Furkan Turan da, 'Gerçekten çok güzel bir ortam var. PAU'nun konserine ilk defa geliyorum. Atmosferi gerçekten çok güzel, çok beğendim. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepsini ayrı ayrı sevgi ve özlemle anıyorum' ifadelerini kullandı.

Konser, PAU'nun sahne performansıyla devam ederken vatandaşlar şarkılara eşlik ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. (DHA)