Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynana karşılaşma saat 21.30'de başladı. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Samsunspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR, LİGDE 67'NCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 67'nci kez karşılaşacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 66 maçın 36'sını kazanırken, Karadeniz temsilcisi ise 12 galibiyet aldı. 18 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 113 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı takım ise 62 gol kaydetti. İki ekip arasında son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, kırmızı-beyazlı ekip 10 kez, 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraftar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 4, SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı. Lyon maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden Anderson Talisca da kamp kadrosunda yer almadı. Samsunspor'da ise Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giymedi.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Jarju, Celil Yüksel, Watt, Emre Kılınç, Yalçın Kayan, Fatih Kaya 11'iyle başladı. Fenerbahçe ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Oğuz Aydın, Kande, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muriqi 11'i ile başladı. (DHA)