Gökhan İÇKİLLİ - Emre ÖNCEL / SAMSUN,(DHA)- SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor evinde ağırladığı Arca Çorum FK'ya 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, 'Çok zor bir gün. Kendi evimizde 5-1'lik bir skorla mağlup ayrıldıktan sonra basın toplantısına gelmek zor. İlk dakikadan son dakikaya kadar hata yaptığımız bir maç oldu. Rakibimiz çok iyi performans gösterdi. Skor 3-1 olduktan sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki onları değerlendiremedik. Yediğimiz gollere baktığımızda çok fazla hata yaptık. Transfer sezonu da kapandı. Yaklaşık 11 oyuncumuzu başka takımlara gönderdik ama ne olurla olsun ileriye bakmamız gerekiyor. Bu maçın analizini de yapacağız. Takımın biraz zamana ihtiyacı var. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda sistem olarak çok fazla bir şey gösteremedik. Marius defansa biraz zorluk çıkardı. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bu maçında analizini yapacağız. Erzurum karşılaşmasına odaklanacağız. Bu maçı kazanırsak bize olumlu tepki verecektir. Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarını iyi oynadık ama bu maçı köyü oynadık' dedi.

'TARAFTARIMIZ TEPKİSİNDE HAKLI'

Taraftarın tepkisinin normal olduğunu ifade eden Fink, 'Taraftarlarımızın göstermiş olduğu tepki haklı bir tepki. Sonuçta 5-1'lik bir mağlubiyet var. Elbette ki böyle bir tepki göstermeleri normal. İlerleyen haftalar da güzel sonuçlar aldığımızda bizi destekleyeceklerdir' diye konuştu.

UĞUR UÇAR: MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİRMEK İSTİYORUZ

Zorlu bir deplasmanda farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 'Çok zor bir deplasmanda güzel, bir farklı bir galibiyet aldık. Onun için mutluyuz. Samsun'un adam adama baskılarından, bağlantılar kullanmaya çıktıktan sonra geniş alanlar bulacağımızı biliyorduk. Bunu özellikle ilk yarı çok iyi değerlendirdik. İkinci yarı, skor yakaladıktan sonra biraz Samsun topu bıraktı. Samsun, çok üstümüze gelmeye başlayınca hamleler yapmaya başladık. Ondan sonra da iki gol bulduk. Emekleri için futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bugün çok iyi oynadılar. Ama bu maçı geride bırakacağız. Haftaya Alanya maçına hazırlanacağız. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'SAMSUNSPOR KABUK DEĞİŞTİRİYOR, TARAFTARI TAKIMLARINA DESTEK OLSUN'

Samsunspor'un bir kabuk değiştirdiğini ifade eden Uçar, 'Bu hafta içi savunma çalıştık. Hem ön alan baskısını hem ikinci bölgede savunmada neler yapacağımızı çalıştık. Böyle farklı skorlarda böyle pozisyonlar verebiliyorsunuz. Ona rağmen onu verdikten sonra da girdiğimiz pozisyonlar da var. Fark daha da açılabilirdi. Ama güzel bir oyun oynandı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Samsun çok güzel bir şehir, çok iyi, güzel bir camia. Bir kabuk değiştiriyorlar. Takımlarına destek olsunlar. Samsunspor'a önümüzdeki maçta başarılar diliyorum' diye konuştu.