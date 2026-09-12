Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Dakar yönetimindeki 01 MC 6339 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen A.C. idaresindeki 33 BBS 82 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kamyonette sıkışan Suriye uyruklu Rıdvan Dakar ile Ahmet Diyar'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dakar ile Diyar'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)