İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2'nci haftada galibiyetle tanıştı. İlk maçında Aliağa Atatürk Stadı'nda Balıkesirspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yendi. Bucaspor 1928, maçın 38'inci dakikasında Muammer Uslu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İzmir ekibi dakikalar 44'ü gösterdiğinde Yağız Mete ile ikinci golü buldu: 2-0. İlk devre Bucaspor 1928'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk Akşehirspor, 80'inci dakikada Osman Gümüş ile umutlandı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bucaspor 1928 ilk 3 puanını aldı.

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