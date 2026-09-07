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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Yangın, sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde Semiha Yazıcı'nın yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde inceleme yapıldı. Olay sırasında uyuduğu öğrenilen ev sahibi Semiha Yazıcı, dışarı çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde dumandan etkilenen Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında Semiha Yazıcı (50) hayatını kaybetti.

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