Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, 'Öncelikle pazar günü Kocaelispor'la oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Tüm odak noktam açıkçası o karşılaşmada. Kulübümüz de zaten transfer dönemiyle alakalı elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve bu gece yarısına kadar da işleri yürüteceklerdir. Yarın da kimlerin bizimle birlikte devam edeceğini, kimlerin bize katılacağını net bir şekilde öğrenmiş olacağız' dedi.

Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kocaelispor müsabakası için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Thorsten Fink, transfer döneminin son gününde ise çalışmaların devam ettiğini ve yönetimin en iyi şekilde hareket ettiğini söyledi. Thorsten Fink, 'Önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde odaklanmış durumdayım ve elimde bulunan kadroyla olabildiğince iyi bir sonuç almak istiyorum. Tabii transfer döneminde gidebilecek oyuncular var, gelebilecek oyuncular var. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ben hala elimde bulunan takımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım' diye konuştu.

'YENİ BİR KADRO YAPILANMASIYLA YOLUMUZA DEVAM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Tüm odak noktasının Kocaelispor karşılaşmasında olduğunu belirten Fink, 'Öncelikle pazar günü Kocaelispor'la oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Tüm odak noktam açıkçası o karşılaşmada. Kulübümüz de zaten transfer dönemiyle alakalı elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve bu gece yarısına kadar da işleri yürüteceklerdir. Yarın da kimlerin bizimle birlikte devam edeceğini, kimlerin bize katılacağını net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Bugün ve yarın takımı en iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlamak istiyorum. Tabii transfer dönemlerinin hareketli geçmesi çok normal bir şey. Zaten Başkanımızın da yapmış olduğu açıklamalar var. Sonuç olarak biraz daha süreye ihtiyacımız var ve yeni bir kadro yapılanmasıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK'

Fenerbahçe'ye karşı kötü bir performans göstermediklerini ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Fink, 'Elliot Watt'ın geçen seneden kalma bir cezası var. Yaklaşık iki hafta daha bizimle birlikte olamayacak. Ama hala iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Güçlü, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. 6 puan toplamış olan bir rakiple karşılaşacağız. Full bir statta oynayacağız ve çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Ama elimde bulunan kadroyla alakalı olumlu düşünceler içerisinde olduğumu da söylemem gerekiyor. Açıkçası Fenerbahçe karşılaşmasında da fena bir performans göstermedik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir rakibe karşı oynadık. Onlar da hemen hemen geçen sene birlikte oynayan oyuncularla bir alışkanlık dönemi geçirmediler. Sonuç olarak geçen seneden kalma bir takımla oynadılar. Belki 1-2 oyuncu takviyesi yaptılar, Greenwood da onlardan bir tanesi. Geçen seneden dediğim gibi aynı kadroyla bize karşı oynadılar. Açıkçası onları yenmek için doğru bir zamanda oynadığımızı düşünmüyorum. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmayla alakalı ise seviyelerimizin hemen hemen aynı olduğu takımlar olduğunu söyleyebilirim. Kocaelispor bizim seviyemize daha yakın bir takım. Biz de özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Yeni transferimiz Oskar bu karşılaşmada oynayabilecek. En azından kadroda kesin olacağını söyleyebilirim. Belki fazladan bir oyuncumuz daha kadroda olabilir. Marius'un tabii takımla kısmen çalışmaları oldu. Ama açıkçası onu riske etmek istemiyoruz. Çünkü riske edip tekrardan sakatlanması durumunda daha uzun sürecek bir sakatlığa itmiş olacağız. Bu sebepten dolayı böyle bir risk almak istemiyoruz. Belki önümüzdeki hafta tekrardan bizimle birlikte olacak' dedi.

'ALİ DİABATE'Yİ TAKIMDAN GÖNDERDİK'

Takımdan ayrılan ve kadroda bulunan futbolcular hakkında bilgi veren Fink, şöyle konuştu:

'Afonso geçen hafta da zaten kadrodaydı. Bu karşılaşmada da kadroda olacak. O da zaten sakatlıktan dönen oyuncularımızdan bir tanesi. Onun dışında Oskar'ın biraz daha takımla oynama alışkanlığını geliştirmesi gerekiyor. Biraz daha takıma alışması gerekiyor. Belki onu ilerleyen dakikalarda oynatabilirim. Yunus da oynayabilir. Ali Diabate'yi de takımdan gönderdik. Bazı iyi oyuncularımız var, açıkçası oynayabilecek durumdalar. Bunun hakkında zaten almamız gereken bir karar olacak. O konuda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onun dışında bazı genç arkadaşlarımızı da başka takımlara gönderdik. Tahsin olsun, Eyüp olsun, onları kiralık olarak gönderdik. Biraz daha süre almaları için almış olduğumuz bir karar. Onu da belirtmem gerekiyor. Gelecek hafta birçok oyuncumuz açıkçası tekrardan takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor.'