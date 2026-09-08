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Kanada hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı misilleme tarifelerini gece yarısı itibarıyla yürürlüğe koydu. ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yaptırımların, yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, yürürlük tarihinden önce sevkiyatı başlamış Amerikan mallarının tarifelerden muaf tutulacağı belirtildi.

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KANADA, (DHA) - KANADA hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı tarifeleri yürürlüğe koydu.

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