Mehmet KABA/ İSKİLİP(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yerliköyü'nde, pancar toplama makinesinin altında kalan Lokman Tülek (44) hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında İskilip ilçesi Yerliköyü'nde meydana geldi. Lokman Tülek, tarlada çalıştığı sırada M.G.'nin kullandığı pancar toplama makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Lokman Tülek, Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.G ve yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)