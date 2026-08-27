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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Önder ailesi, Ahmet Ertuğrul'un ardından diğer çocukları Arif Kerem'den gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı. (DHA)

Rize'nin Çayeli ilçesinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Arif Kerem Önder'in cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle arama tarama çalışmaları sırasında Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil açığında bulunan Önder'in cenazesi, kıyıya çıkarılarak otopsi için Kaçkar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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