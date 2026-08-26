Mehmet Can PEÇE-Cevahir TOPALOĞLU/ÇAYELİ (Rize),(DHA)-RİZE'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Arif Kerem Önder'i (11) arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Olay, dün ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı. Sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, kardeşi Arif Kerem Önder gözden kayboldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

HAVADAN DRON DESTEĞİ

Dalgalara kapılıp denizde kaybolan Arif Kerem Önder'i arama çalışmaları 2'nci günde, sabah erken saatlerde başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz üzerinden, dalgıç ekiplerinin deniz altından başlattıkları çalışmalar dron ile de havadan desteklendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (DHA)