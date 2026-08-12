İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE Spor Kulübü, Balçova'da yapılacak İnciraltı Olimpik Branşlar Yerleşkesi'nin projesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sundu. Yaklaşık 32 bin metrekarelik arazi için hazırlanan projeye ilgili bakanlıklar ve belediyelerden onay çıkarken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, projeyi Cemil Tugay'la paylaştı. İnciraltı'nın korunarak yaşatılması gereken en kıymetli bölgelerden biri olduğunu belirten sarı-kırmızılı kulüp, 'Bu projeyi tasarlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi ile koordinasyon içerisinde öncelikle İnciraltı'nın bu niteliğini koruyan ve güçlendiren bir anlayışla hareket ettik. Amacımız bu bölgenin spor kimliğini güçlendirmek; geniş bir spor, yaşam ve rekreasyon alanı olarak İzmir'e hizmet etmesini sağlamak' mesajı verdi.

Sadece kulüp sporcularının değil, çocukların da sporla tanışabileceği, İzmirlilerin sporun içinde vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak istediklerini kaydeden Göztepe Spor Kulübü, 'İnciraltı'nın yoğun yapılaşmayla değil; spor, yeşil alan, rekreasyon ve sosyal yaşam fonksiyonlarıyla değerlendirilmesinin şehir açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Göztepe'nin 100 yılı aşan spor kültürünü, İzmir'in geleceğine kalıcı bir eser bırakarak sürdürmek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a bizi ağırlayıp, projemizi sunma fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ederiz' ifadelerine yer verdi.

Futbol sahasının yer almayacağı tesiste altyapılar için hentbol, basketbol, voleybol, cimnastik salonu, kapalı yarı olimpik havuz, tenis ve padel kortları yer alacak. Ayrıca masa tenisi, satranç, okçuluk, atletizm, judo, tekvando ve eskrim çalışma alanları, fitness, pilates, sosyal etkinlik alanları ile yeme içme üniteleri de tesiste bulunacak.