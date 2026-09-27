Gülşah ATICI-Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA Valisi Mustafa Yavuz, '10'uncu Uluslararası Lezzet Festivalimiz, Türkiye'nin en büyük gastronomi festivalidir. Tüm ürünlerimiz geri dönüşebilir, bio çözünür. Sıfır Atık ilkesiyle ve temasıyla hareket edeceğiz. Bu anlamda belki de bu da bir ilk olacak. Bununla ilgili pipetinden, poşetlere ve ürünlerin ambalajına kadar tamamını Sıfır Stık konseptiyle kurguluyoruz' dedi.

Vali Mustafa Yavuz, kentte 9-10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 10'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, festivalin çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçeceğini söyledi. Yavuz, 'Bu yıl Meksika'dan Mısır'a, İspanya'dan Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar dünyadan çok sayıda konuk şeflerimiz gelecek. Adana'daki tüm lezzetleri, farklı ülkelerden gelen şeflerin yorumlarıyla vatandaşlarımıza tattıracağız. Dünyanın lezzetlerini Adana'ya taşıyacağız. Ayrıca İç Anadolu'dan Kayseri, Ege bölgesinden ise Muğla gibi konuk illerimiz var. Bu sene 10'uncu yılında farklı bir sesle, farklı bir konseptle festivalimizi tüm dünyaya tekrar duyurmuş olacağız' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GASTRONOMİ FESTİVALİ'

Festivalde kentin lezzetlerinin ön planda olacağını söyleyen Vali Yavuz, 'Adana; Toroslar, Çukurova ve sahildeki ilçelerimizle birlikte ayrı bir coğrafyadır. Hem Toroslar'ın lezzetini hem Çukurova'nın lezzetini hem de deniz ürünlerimizi misafirlerimize sunacağız, tattıracağız. Merkez Park'ta yapacağımız festivalimiz, Türkiye'nin en büyük gastronomi festivalidir. Tüm vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı herkesi 9-10-11 Ekim'de Adana Lezzet Festivali'ne bekliyoruz' dedi.

'SIFIR ATIK TEMASIYLA HAREKET EDECEĞİZ'

Festivalin 'Sıfır Atık' temasıyla gerçekleştirileceğine dikkat çeken Vali Yavuz, 'Tüm ürünlerimiz geri dönüşebilir, bio çözünür. Sıfır Atık ilkesiyle ve temasıyla hareket edeceğiz. Bu anlamda belki de bu da bir ilk olacak. Bununla ilgili pipetinden, poşetlere ve ürünlerin ambalajına kadar tamamını Sıfır Atık konseptiyle kurguluyoruz. Gerekli çalışmalar ve üretimler yapılıyor. Festivalimizde sadece lezzetler değil; yarışmalar, konserler, atölyeler, tadımlar, hasat turları, şeflerin şovları ve yarışmaları olacak' diye konuştu.

'BÖLGEYE BÜYÜK EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR'

Vali Yavuz, '2024 rakamlarını paylaşacak olursak 800 bini aşkın kişi, festivalimizi ziyaret etmiş. Ortalama 3,7 milyar TL gibi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış. Aslında bu festival, şehrin ekonomisine ve sosyal hayatına da ciddi bir hareketlilik sağlıyor. Diğer taraftan sadece Adana'daki oteller değil, Mersin, Osmaniye, Hatay gibi illerimize de büyük ekonomik katkı sağlıyor. Oradaki konaklama tesisleri ve işletmelerin de doluluk oranı ciddi anlamda artıyor' dedi. (DHA)