Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu Avrupa biletiyle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, kulüp tarihinin ilk Avrupa sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Zafer Aktaş yönetimindeki Denizli temsilcisi, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Almanya BBL ekiplerinden Rasta Vechta takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma, 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de Bulgaristan'da oynanacak.

Format gereği tarafsız sahadaki mücadelede hedef, güçlü Alman temsilcisini geçerek eleme finaline yükselmek. Denizli ekibi, finalde de başarılı olması halinde tarihinde ilk kez FIBA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Denizli Basket elenirse yoluna EuroCup gruplarında devam edecek. Denizli temsilcisinin başantrenörü Zafer Aktaş, 'Son ana kadar mücadele eden bir takım izletmeye devam edeceğiz' mesajını verdi.