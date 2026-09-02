İSTANBUL, (DHA)- PEGASUS Hava Yolları ile AirAsia X, Kuala Lumpur-İstanbul Sabiha Gökçen hattını kapsayan 'Kod Paylaşımı Anlaşması' imzaladı. Pegasus Hava Yolları'nın uçtuğu tüm destinasyonlardan gelen yolcular İstanbul üzerinden Kuala Lumpur'a ulaşabilecek. İş birliğiyle Pegasus'un uçuş ağı, İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Güneydoğu Asya'ya bağlanıyor.

Pegasus Hava Yolları ile AirAsia, uçuş ağlarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buluşturan kod paylaşımı iş birliğini başlattı. İş birliği kapsamında ilk uçuşlar 2 Eylül itibarıyla satışa açıldı. Bu kapsamda Pegasus yolcuları, AirAsia Grubunun uzun menzilli hava yolu şirketi AirAsia X tarafından gerçekleştirilen İstanbul Sabiha Gökçen-Kuala Lumpur direkt uçuşlarını, Pegasus'un kendi satış kanalları üzerinden satın alabilecek. Yolcular, Pegasus'un yurt içi ve yurt dışındaki uçuş ağı üzerinden İstanbul'da bağlantı yaparak seyahat edebilecek; check-in ve bagaj işlemleri ise nihai varış noktasına kadar gerçekleştirilecek.

AirAsia X, İstanbul Sabiha Gökçen-Kuala Lumpur hattında Kasım 2025'ten bu yana haftada dört frekans uçuş gerçekleştiriyor. Hattın Şubat 2027 itibarıyla her gün işletilmesi planlanıyor. İki hava yolu, İstanbul Sabiha Gökçen ve Kuala Lumpur'u bağlantı noktaları olarak kullanarak iş birliğini her iki uçuş ağındaki yeni destinasyonları kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

'İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN, AVRUPA İLE ASYA ARASINDA DOĞAL BİR BAĞLANTI NOKTASI'

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

'İstanbul Sabiha Gökçen, Avrupa ile Asya arasında doğal bir bağlantı noktası ve bu iş birliği, iki kıtayı buluşturuyor. AirAsia'nın tarihindeki ilk kod paylaşımı anlaşmasını Pegasus ile gerçekleştirmesi bizim için gurur verici. Bu anlaşma, Pegasus olarak 20 yılı aşkın süredir İstanbul'dan geliştirdiğimiz uçuş ağının ve büyümeye devam eden bağlantı merkezimizin geldiği noktayı da ortaya koyuyor. Misafirlerimiz artık Kuala Lumpur'a kesintisiz ve kolay bir şekilde ulaşabilecek. Güneydoğu Asya ve bölgenin ötesinden gelen yolcular için Türkiye ve Avrupa'ya açılan yeni bir kapı sunuyoruz. Her iki ağın daha entegre olduğu bir seyahat ekosistemi oluşturmak, daha fazla destinasyonu birbirine bağlamak, seyahatleri kolaylaştırmak ve misafirlerimize uygun fiyatlarla daha fazla seçenek sunmak için bu iş birliğini birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.'

AirAsia Group CEO'su Bo Lingam ise 'AirAsia'nın tarihindeki ilk kod paylaşımı olan bu iş birliği, 25. yılımızda bizim için önemli bir dönüm noktası ve ASEAN bölgesinde lider düşük maliyetli bir hava yolu şirketinden küresel seyahat ağına dönüşümümüzde yeni bir bölümün başlangıcı. Asya genelindeki geniş ağımızı Pegasus'un İstanbul'dan 57 ülkede 161 destinasyona uzanan güçlü uçuş ağıyla birleştirerek Avrupa'yı misafirlerimiz için daha erişilebilir hale getiriyor; aynı zamanda Avrupalı yolcular için de ASEAN bölgesini ve ötesini keşfetmenin kapılarını açıyoruz. Bu iş birliği, yolculara daha fazla seçenek, daha güçlü bağlantılar ve uygun fiyatlarla dünyayı keşfetme fırsatı sunarken, gelecekte stratejik iş birlikleriyle çok daha geniş bir bağlantı ağı oluşturmanın da temelini atıyor' diye konuştu.