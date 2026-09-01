İSTANBUL, (DHA)- BTCTURK Hisse CEO'su Fatih Otluoğlu, Türkiye'de pay piyasasındaki bireysel yatırımcı sayısının 2026 haziran sonu itibarıyla 6,7 milyonu aştığını belirterek, 'Sadece tek bir çeyrekte 768 bin yeni bireysel yatırımcının sermaye piyasalarına katıldığını görüyoruz. Bunun gerçekten hızlanan bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin potansiyeli bu anlamda çok büyük. Bu büyümenin faktörlerine baktığımızda çok sayıda halka arzın olması öne çıkıyor. Yılın ikinci çeyreğinde sadece halka arzlarla piyasaya 26,1 milyar TL'lik bir giriş oldu' dedi.

BtcTurk Hisse CEO'su Fatih Otluoğlu, Türkiye'de bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına katılımı, yeni nesil dijital yatırım platformları, yapay zekânın finans sektöründeki kullanımı, güven ve şirketin gelecek dönem planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2021 yılında kurulan BtcTurk Hisse'nin 2023 yılında müşterileriyle buluştuğunu belirten Otluoğlu, şirketin BtcTurk Grubu çatısı altında faaliyet gösterdiğini söyledi.

'BİREYSEL YATIRIMCI SAYISI 6,7 MİLYONU GEÇMİŞ DURUMDA'

Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısında büyüme olduğunu belirten Otluoğlu, 'Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısında net bir büyüme var. Bu trend zaten malum, son çeyreklerde açıklanan rakamlarla da ortaya çıkıyor. Son geldiğimiz rakam 2026 haziran sonu açıklanan rakamlardı. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 760 bin seviyesine ulaştı. Bu tabii sevindirici bir gelişme. Sadece tek bir çeyrekte 768 bin yeni yatırımcının sermaye piyasalarına katıldığını gösteriyor. Bunun gerçekten hızlanan bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz' diye konuştu.

'İKİNCİ ÇEYREKTE HALKA ARZLARLA 26,1 MİLYAR TL'LİK PİYASAYA GİRİŞ OLDU'

Büyümenin nedenlerine değinen Otluoğlu, 'Bu büyümenin faktörlerine baktığımızda çok sayıda halka arzın olması. Yılın ikinci çeyreğinde 16 şirket halka arz edildi ve sadece bu arzlarla piyasaya 26,1 milyar TL'lik bir giriş oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise gerçekleşen 26 halka arzdan toplam 58,2 milyar TL kaynak sağlandı. Bu da çok sevindirici bir gelişme, önemli bir faktör. Ama büyümedeki en önemli faktörlerden biri de bizim gibi yeni nesil dijital platformların bunu son kullanıcıya, bireysel yatırımcıya yaymak için önemli inisiyatifler alması olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yatırımcı sayısının gelişmiş piyasalarla karşılaştırıldığında halen düşük olduğunu ifade eden Otluoğlu, 'Bu hızlanan büyümeyi görsek de Türkiye olarak potansiyelin çok gerisindeyiz. Gelişmiş ülkelerde bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına katılım oranı çok daha yüksek. Bu anlamda lider ülke Amerika. Gallup'un nisan 2026 araştırmasına göre ABD'de yetişkinlerin yüzde 58'i doğrudan ya da emeklilik hesapları üzerinden hisse senedi sahibi. Emeklilik hesapları dışında yatırım aracı tutanların oranı ise Fed verilerine göre yüzde 37 seviyesinde. Yani toplumun yarısından fazlasının sermaye piyasalarıyla doğrudan ya da dolaylı bir bağı var. Bizde ise 6,7 milyonluk yatırımcı sayısı, ülkemizin nüfusuyla oranlandığında çok daha düşük kalıyor. Avrupa Birliği'ne baktığımızda da ülkeden ülkeye çok değişiklik gösterse de belli ülkelerde çok daha yüksek oranlar var. Dolayısıyla gideceğimiz yol oldukça uzun. Ülkemizin potansiyeli bu anlamda çok büyük' dedi.

Türkiye'de halen sermaye piyasalarına girmeyen önemli miktarda birikim bulunduğunu söyleyen Otluoğlu, 'Hala sermaye piyasalarına girmeyen, altın durumda olan, yastık altı diye tabir ettiğimiz birikimler çok yüksek. Bizim de amacımız uçtan uca dijital, çok kolay bir servis sağlayarak bireysel yatırımcıların bu piyasaya girişini hızlandırmak' diye konuştu.

'GELENEKSEL ARACI KURUM DÜNYASINDAKİ ZORLUKLARI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

BtcTurk Hisse'nin sektörde nasıl ayrıştığına ilişkin Otluoğlu, 'BtcTurk Hisse, geleneksel aracı kurum dünyasının bireysel yatırımcı için yarattığı oldukça zor dünyayı tamamen kolaylaştıran, günümüz dijital dünyasının getirdiği imkânları da kullanarak çok daha çağdaş ve müşterilerin beklentilerini tamamen tek bir platformda karşılayan bir şirket. Bu anlamda zaten geleneksel aracı kurumlardan tamamen ayrışıyoruz. Bu işe yaklaşımımız, felsefemiz çok farklı. Müşteriyi, bireysel yatırımcıyı işin merkezine koyan bir yaklaşımımız var' dedi.

'YATIRIM DÜNYASINDA HIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Otluoğlu, 'Yatırım dünyasında hız çok önemli. Bizim platformumuzda müşterimiz, bireysel yatırımcımız istediği an işlemi anında yapabiliyor ve bunu her konuda yapabiliyor. Sadece alım satım işlemlerinde değil, parasını yatırmak, çekmek anlamında da geçerli. Bu anlamda geleneksel aracı kurum dünyası maalesef çok büyük zorluklarla dolu. Hala hissenizi sattığınızda Türkiye piyasalarında takas süresi nedeniyle iki iş günü sonra hesabınıza para geçiyor. Biz bunu 'Hemen Kullan' özelliğiyle ortadan kaldırdık; müşterimiz talep ettiğinde satış bedelini takas gününü beklemeden aynı gün kullanabiliyor' ifadelerini kullandı.

'TÜM VARLIK TÜRLERİNE TEK BİR PLATFORMDAN ERİŞİM'

Bütünleşik platform yaklaşımına değinen Otluoğlu, 'Şu ana kadar aslında yatırımcılar belli yatırım araçlarına, çoğunlukla da yurt içi pay piyasası olmak üzere erişebildikleri platformlar söz konusuydu. Yatırım araçları çeşitliliği çok söz konusu değildi. BtcTurk Hisse ise tüm yatırım araçlarının, tüm varlık türlerinin tek bir platformda, aslında tek bir dokunuşla erişilmesini sağlayan bütünleşik bir platform. Bu anlamda da çok büyük bir fark yaratıyoruz' dedi.

'KÜÇÜK TUTARLARLA BİLE YATIRIM YAPMA İMKÂNI SAĞLIYORUZ'

Erişilebilirliği şirketin temel yaklaşım alanlarından biri olarak gösteren Otluoğlu, 'Büyüme kavramının önündeki en büyük bariyer aslında yatırım dünyasının sadece belli bir seviyenin üstündeki birikime sahip olan kişilere açık olmasıydı. Gidip bir aracı kurumda müşteri olmanız gerekiyordu ki müşteri olmak için de birçok ön şart vardı. Bankalar üzerinden kısıtlı alınan hizmetler vardı. Burada biz, buna yatırımın demokratikleştirilmesi diyoruz. Tüm kullanıcılara, sokaktaki insana, herkese çok küçük tutarlarla yatırıma başlama imkânı sağlıyoruz. Yatırım fonlarında ve parçalı alım imkânı sunduğumuz ABD hisselerinde bütçeniz ne kadarsa o kadarlık yatırım yapabiliyorsunuz. Bu büyük bir değişim' ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCININ İHTİYACI OLAN BİLGİLERİ SAĞLIYORUZ'

Müşteri deneyimine ilişkin Otluoğlu, 'Yatırım sürecinde bireysel yatırımcının önündeki uçtan uca tüm deneyimi en kolay hale getiriyoruz. Müşteri olma işleminden tutun alım satıma, her adımda müşterinin yanındayız. Sadece bununla da kalmıyoruz. Yatırım yapmak için ihtiyacı olan bilgileri sağlıyoruz. Piyasa haberlerini anlık olarak paylaşıyoruz. Piyasadaki hareketleri hemen haber veriyoruz. Yapay zekâ destekli araçlarla portföyle ilgili kişiselleştirilmiş bilgi ve analizleri kullanıcının önüne getiriyoruz. Bunlar müşterilerimizin beklediği tüm hizmetlerin tek bir platformdan alınmasını sağlayarak güçlü bir müşteri deneyimi oluşturuyor. Bu da çok net olarak fark yarattığımız bir alan' dedi.

'GÜVEN BELLİ KAVRAMLAR ÜZERİNDE ŞEKİLLENİYOR'

Finans sektöründe güvenin önemine değinen Otluoğlu, BtcTurk'ün teknoloji alanında faaliyet gösterdiği süre boyunca müşteri odaklı bir kültür oluşturduğunu belirterek, 'Teknoloji işlerinin söz konusu olduğu bir dünyada müşterisini hiç mağdur etmemiş, müthiş bir güven sağlamış bir çatı kurum. Dolayısıyla biz de bunun bir parçası olarak aynı kültür ve değerlerle işimizi yapıyoruz. Tabii finansal kuruluşlar açısından baktığınızda güven belli kavramlar üzerinde şekilleniyor' ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİSİ REGÜLASYON, İKİNCİSİ TEKNOLOJİ'

Otluoğlu, 'Birincisi regülasyon. Bir kurumun faaliyet gösterirken güven duyulması için en önemli şey o ülkenin düzenleyici kurumlarının ortaya koyduğu kriterlere uyması, lisanslı olması. Biz tabii SPK lisanslı bir şirketiz. Bu anlamda düzenleyici kurumların koyduğu tüm standartlara, kontrollere uyan tam uyumlu bir şirketiz. Zaten burada herhangi bir tartışma yok. İkincisi teknoloji. Bizim gibi dijital iş modeline sahip bir şirket için en önemli konu teknoloji güvenliği. Hem servis kesintisizliği hem de varlıkların güvenliği anlamında teknoloji tarafında iddialı bir konumdayız. Bu söylediğim gibi zaten kültürümüz de bu işi ilk kez yapan bir grubun üyesi olmamız itibarıyla olağan' diye konuştu.

'ŞEFFAFLIK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Güvenin diğer unsurlarının şeffaflık ve müşteri hizmetleri olduğunu belirten Otluoğlu, 'Diğeri şeffaflık. Bizim için çok önemli. Müşterimizin kazancını, kaybını, günlük işlemlerini en şeffaf halinde görebilmesi hem kendimiz hem piyasa için çok önemli bir kriter. Dördüncüsü de müşteri hizmetleri. Müşterimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. En ufak bir soru işaretinde ya da bir deneyim probleminde 7 gün 24 saat anlık olarak yanındayız ve bu desteği gerçekten çok güçlü şekilde veriyoruz. Müşteri memnuniyet ve tavsiye skorlarımız yüksek seyrediyor. Bu da zaten bize oluşan güveni sağlayan faktörlerden biri' dedi.

'TEMEL VİZYONUMUZ TÜM YATIRIM ARAÇLARINA ERİŞİM SAĞLAMAK'

BtcTurk markasının ağırlıklı olarak kripto varlıklarla bilindiğinin hatırlatılması üzerine Otluoğlu, 'BtcTurk'ün ana faaliyet alanı yakın zamana kadar daha çok kriptoydu ama 2021'den itibaren zaten bu alanda genişliyor. Temel vizyonumuz tüm yatırım araçlarına erişim sağlamak, bir finansal yatırım platformu olmak. Tabii kriptoda güçlü bir tecrübe, deneyim var. Bu alandaki iş modelini Türkiye'de ilk uygulayan şirket olarak 13 yıllık bir deneyime sahibiz. Bu deneyimin, tecrübenin ve yarattığımız güven ve memnuniyetin diğer yatırım araçları için de sunulması zaten müşterilerimizden gelen bir talepti' ifadelerini kullandı.