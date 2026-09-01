İSTANBUL, (DHA)- SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) yatırım fonlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yayımladı. Tera Portföy, kurucusu ve yöneticisi olduğu fonları yapılan değişikliklere 2 ay önceden uyumlu hale getirdiğini açıkladı. Şirket, sermayesini de 4 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurdu. Tera Portföy Genel Müdürü Ethem Umut Beytorun 'Attığımız adımlar, yapılan düzenlemeye hızla uyum sağlama kabiliyetimizin en somut göstergesi' dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yayımladı. Yönettiği toplam varlık büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 511 milyar TL'yi aşan Tera Portföy, SPK'nın 31 Ekim'e kadar süre tanıdığı düzenlemelere, 2 ay önceden tam uyum sağladığını, kayıtlı sermaye tavanını da bin kat artmak için SPK başvurusu yaptığını aktardı. Tera Portföy Genel Müdürü Ethem Umut Beytorun, Tera'nın kurucusu ve yöneticisi olduğu fonları, SPK'nın 28 Ağustos tarihli ilke kararı ile 'Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yaptığı değişikliklere hızla uyumlu hale getirdiklerini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Tera Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliklerine ilişkin yeni kriterleri konusunda da hızla harekete geçti. SPK'nın 28 Ağustos tarihli kararından hemen sonra toplanan Tera Portföy Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanını 1.000 kat artırarak 40 milyar TL'ye, 150 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinin de 4 milyar TL'ye yükseltilmesine karar vererek, SPK'ya başvurmak için harekete geçti. SPK yeni düzenlemesiyle portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesini en az 250 milyon TL olarak belirlemişti. Kurul, daha geniş kapsamlı faaliyet yetkisine sahip olacak portföy yönetim şirketlerine ise en az 500 milyon TL başlangıç sermayesi şartı getirmişti.'

'ÖNCELİĞİMİZ YATIRIMCININ MENFAATİ'

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun (DOH), düzenlemenin yayımlanmasını takip eden ilk işlem gününde, 31 Ağustos 2026 itibarıyla yeni kurallara tam uyum sağladığına dikkat çeken Beytorun, 'Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV) ise 31 Ekim 2026'ya kadar süre tanınan uyum yükümlülüklerini, 31 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlanma aşamasına getirdi' dedi.

Böylece gerekli adımları belirlenen son tarihten iki ay önce atmış olduklarını belirten Beytorun, şunları söyledi:

'Biz bu sonucu yalnızca bir mevzuat uyumu olarak görmüyoruz. Aynı zamanda güçlü operasyonel altyapımızın, etkin risk ve portföy yönetimi anlayışımızın ve düzenleyici değişikliklere hızla uyum sağlama kabiliyetimizin somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Tera Portföy olarak yatırımcılarımızın menfaatlerini önceliklendirmeye, düzenleyici gelişmeleri yakından takip etmeye ve fonlarımızı etkin, disiplinli ve mevzuata tam uyumlu bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz.'