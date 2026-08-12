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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletli Bedri Gördük'e, M.C.S. yönetimindeki 34 KT 7232 plakalı otomobil çarptı. Gördük yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gördük, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gördük'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan sürücü M.C.S., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobil ile kamyon kavşakta çarpıştı; 3 yaralı

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da otomobilin çarptığı bisikletli Bedri Gördük (64), ağır yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.S. (33) ise serbest bırakıldı.

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