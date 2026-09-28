FETHİYE, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor ilk galibiyetini aldı. İlk 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlılar, Serikspor deplasmanında tek golle kazanıp siftah yaptı. Maçın 13'üncü dakikasında Mehmet Kaan Türkmen'le fileleri havalandıran Fethiyespor 4 puana ulaştı. Kulübüyle sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan teknik direktör Sait Karafırtınalar da bu sezon ilk kez sevinmiş oldu. Alınan 3 puanın takıma büyük bir moral aşıladığını kaydeden tecrübeli teknik adam, seri yakalayıp üst sıralara dahil olacaklarını ifade etti. Fethiyespor bu hafta evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

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