Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta LPG dönüşüm servisinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir LPG dönüşüm servisinde meydana geldi. Serviste bir araçta yapılan LPG tankı değişim işlemi sırasında patlama yaşandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada serviste bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)