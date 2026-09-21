İZMİR, (DHA)- ŞAMPİYONLUK hedefiyle başladığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka gol yollarında etkisiz kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip ilk 3 maçta 3 kez ağları sarsabildi. İlk hafta 1-0 kaybettiği Etimesgut Belediyespor deplasmanında skor üretemeyen İzmir ekibi, ev sahibi olduğu derbide Altay'la 1-1, deplasmanda Bursa Yıldırımspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşıyaka'da geçen sezon ikinci yarıda 16 maçta 16 gol atan Ömer Faruk Sezgin bu sezon 3 maçta tek golle yetindi.

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Ömer Faruk derbide Altay ağlarını sarsarken, Bursa deplasmanında yeni transferlerden Gökdeniz ve Eren Arda tabelayı değiştirdi. Gol yollarında etkisiz kalan yeşil-kırmızılılarda belindeki rahatsızlık nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen santrfor Fatih Taşdelen'in tedavisi sürüyor. Yine sakatlanan kanat oyuncusu Veysel Karani de en az 2 hafta daha görev yapamayacak. Bu hafta cumartesi günü Gaziemir Spor'u ağırlayacak Kaf-Kaf'ta taraftarlar sanal medyada takıma çağrı yaparak bir an önce toparlanmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA