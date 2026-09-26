Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak'ın (43), yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılardan esinlenerek yaklaşık 2 yıl önce başlattığı ücretsiz yemek desteği, hayırseverlerin katkısıyla büyüdü. Kendi imkanlarıyla başladığı çalışmayı sürdüren Budak, hazırladığı yemekleri Karaveliler'in yanı sıra 5 mahallede daha yaşayan toplam 130 yaşlı, engelli ve kimsesize ulaştırıyor.

Yunusemre ilçesinin Yuntdağı eteklerinde bulunan 62 hane ve 170 nüfuslu Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı, evli ve 3 çocuk babası Ramazan Budak, yaklaşık 2 yıl önce başta annesi Cennet Budak (76) olmak üzere mahallede yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılar için yemek hazırlamaya başladı. Yemek yaparken vücutlarının çeşitli yerlerini yakanların bulunması üzerine Budak, atıl durumdaki köy okulunu kendi imkanlarıyla mutfağa dönüştürdü. İlk dönemlerde yemek masraflarını kendi bütçesinden karşılayan Budak'a zamanla hayırseverler de destek vermeye başladı. Hayırseverlerin desteğiyle çalışmasını sürdüren Budak, bugün kendi mahallesi Karaveliler'in yanı sıra Davutlar, Müslih, Örencik, Pelitalan ve Kozaklar mahallelerinde yaşayan toplam 130 yaşlı, engelli ve kimsesize yemek ulaştırıyor. Dev kazanlarda hazırlanan yemekler, her gün saat 17.00 sıralarında paketleniyor. Hazırlanan yemekleri mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Budak, dağıtımı da kendisi yapıyor.

YEMEKLERİ HAZIRLAYIP DAĞITIYOR

Yemeklerin hazırlanmasından dağıtımına kadar sürecin büyük bölümünü kendisinin yürüttüğünü, eşi Elveda Budak'ın da temizlik ve paketleme işlerinde kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Ramazan Budak, 'Yemek yapmaya başlayalı 2 yıl oldu. Evde yaşlılar yemek yapamıyorlardı. Yemek yaparken vücutlarının çeşitli yerlerini yakıyorlardı. Bunun üzerine yemek yapmaya başladık. Allah'a şükür, 2 yıldan beri yemek dağıtıyoruz. İlk başlarda kendi imkanlarımızla kendi bütçemizle yaptık. Sonra hayırseverler yardım etmeye başladı. Şu anda 130 kişiye götürüyorum. 5 tane köye dağıtıyorum. Eşim de yardım ediyor. Yemekleri ben yapıyorum, doldurma ve temizlik işlerini eşim yapıyor' dedi.

Yaptığı çalışmanın kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Budak, 'Çok güzel bir duygu. Allah bize muhtarlık nasip etmiş. Bunu iyi değerlendirmek lazım' ifadelerini kullandı.

Muhtarın eşi Elveda Budak (46) ise eşine destek olduğunu belirtip, 'Ben de eşime yardım ediyorum. Temizliğini ve paketlemesini yapıyorum. İyi bir duygu, mutluluk veriyor. Köylüler bize dua ediyor' diye konuştu. (DHA)