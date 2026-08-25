MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Atatürk Stadı'ndaki ışıklandırma ve elektronik bilet turnikesi çalışmaları tamamlanmadığı için Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Boluspor'u 28 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da yine Bodrum İlçe Stadı'nda ağırlayacak Muğlaspor'da iç saha maçlarında geçerli kombine biletlerle tribüne giriş yapılabileceği açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüp, '2026-2027 sezonu için alınan kombineler bu karşılaşmada geçerli olacaktır. Muğla Atatürk Stadyumu Yeşil-Beyaz Tribün'den kombine alan taraftarlarımız Bodrum İlçe Stadyumu'nun VIP tribününden, Maraton Tribünü'nden kombine alan taraftarlarımız ise maraton tribünü girişinden stadyuma alınacaktır. Kombine satışlarımız passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden devam ederken, karşılaşmanın biletleri 27 Ağustos Perşembe günü satışa çıkacaktır' açıklamasını yayınladı.

Üst üste üçüncü maçını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayacak Muğlaspor, ikinci haftada ev sahibi olduğu Bandırmaspor sınavına cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkmış, geçen hafta deplasman takımı olarak Bodrum FK'yla berabere kalmıştı.

KALEYE TAKVİYE

Transfer çalışmalarını da sürdüren Muğlaspor, Vanspor'dan kaleci Batıhan Gebecelioğlu'yla anlaşmaya vardı. Antalyaspor ve Manisa FK altyapılarında yetiştikten sonra Kastamonuspor ve Mazdağı Fosfatspor formalarını da giyen 22 yaşındaki file bekçisinin resmi imzası bekleniyor.