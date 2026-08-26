ÇANAKKALE, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımlarından Bigaspor transferde 21 yaşındaki savunma oyuncusu Alp Eren Doruk'u renklerine bağladı. Geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Devrek Belediyespor'da görev yapan oyuncunun transferiyle ilgili, 'Hoş Geldin Alp Eren Doruk! Kulübümüz, Alp Eren Doruk ile 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sahaya koyacağı mücadele, azmi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Alp Eren Doruk'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve Alp Eren Doruk adına hayırlı olmasını temenni ediyor, birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz' açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA