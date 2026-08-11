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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Gazeller mevkisinde meydana geldi. Özay Savi idaresindeki 20 APE 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eylül Savi hayatını kaybederken, Özay Savi, Çiğdem Savi ve Mehmet Savi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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