Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım Konuştu! Santrfor Bu Hafta Geliyor

Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 04.40 sıralarında Marmaris Marina mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.