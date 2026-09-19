VALİ BAYDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanağın olumsuz etkilediği İyidere ilçesinde, tıkanan menfezin açma çalışmalarını yerinde inceledi, kent genelinde yağışlara ilişkin bilgi verdi. Metrekareye 190 kilogramı bulan yağışın düştüğüne dikkat çeken Vali Baydaş, 'Bölgesel olarak dün akşam saatlerinden itibaren yoğun yağış dalgası altındayız. İlimizde tespit edilen metrekareye yaklaşık 190 kilogram yağış düşen bölgelerimiz var. Bu yağış sabah itibarıyla yavaşladı. Öğle saatlerinde özellikle doğu ilçelerimiz de yine yağış bekliyoruz. Yağan yağmur toplamda belki 200-250 kilogramı bulmuş olacak. İlimiz genelinde 3 bin menfez var; buraları sürekli temizliyoruz. İyidere'de heyelanlar var; beraberinde burada menfez tıkanıklığı yaşadık. Bu nedenle İyidere ilçe merkezinde su baskınları yaşamış olduk. Tüm ekiplerimiz buranın temizliği için uğraşıyoruz. Şuna şükrediyoruz; ilimiz genelinde herhangi bir can kaybımı yok. Tedbir amaçlı geceden beri tahliye ettiğimiz ev ile iş yerlerimiz var. Bununla ilgili uyarı ve hazırlıklarımızı yapmıştık. Tüm ekiplerimiz burada, bu tıkalı olan menfezi arka kısımdan farklı tazyik uygulayarak açmaya çalışacağız. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum' dedi. (DHA)