Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüphelilere ait sanal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sanal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor. (DHA)

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sanal medya platformları üzerinden 'Müstehcenlik' suçunu işleyen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 1 şüphelinin de ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Bakan Kurum: DOA ile 200 milyondan fazla ambalaj topladık

ANKARA, (DHA)- KIZILCAHAMAM Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Müstehcenlik' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.