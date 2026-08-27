Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 'Dünya Köpek Günü' nedeniyle düzenlenen müzikli dayanışma etkinliğinde, Foça'daki yaşam alanlarında barınan yaklaşık 400 köpek ve 70 kedi için 600 kilogram mama toplandı.

Karşıyaka ilçesinde, Foça Bağarası'nda bulunan iki farklı canlı yaşam alanındaki sahipsiz hayvanların günlük beslenme ihtiyacına destek olmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Hayvanseverler, DJ Funky Project'in sahne aldığı buluşmaya yanlarında getirdikleri mamalarla katıldı. Etkinliğe katılamayıp kargo ve nakliye yoluyla da destek gönderenlerin katkılarıyla toplam 600 kilo mama topladı. Toplanan mamalar, sayımın ardından Foça'daki 2 yaşam alanına nakledilmek üzere hazırlandı.

Etkinliğin organizatörlerinden Neslihan Bekat, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü kapsamında Karşıyaka'da düzenlenen bu buluşmanın büyük ilgi gördüğünü belirtip, 'Foça Bağarası'nda destek verdiğimiz iki ayrı yaşam alanında 400'e yakın köpek ve yaklaşık 70 civarında kedi bulunuyor. Günlük mama ihtiyaçları oldukça yüksek ve alandaki gönüllüler artık bunu tek başlarına karşılamakta zorlanıyordu. Biz de tam bu özel günde hem farkındalık oluşturmak hem de patili dostlarımıza somut bir destek sağlamak istedik. Katılımcılarımızdan ricamız gelirken yanlarında bir paket mama getirmeleriydi. Karşıyaka'daki etkinliğimize katılanların yanı sıra alana gelemediği halde kargo ve nakliye yoluyla mama gönderen dostlarımızla birlikte 600 kiloluk dev bir desteğe ulaştık' dedi.

ETKİNLİKLER İZMİR GENELİNE YAYILACAK

Daha önce de yapılan benzer bir çalışmanın devamı niteliğinde bu buluşmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bekat, iyilik hareketini sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

'Bu etkinliği İzmir'in farklı ve belli başlı mekanlarında periyodik olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Çevremizi, dostlarımızı ve barınak alanlarını takip eden duyarlı vatandaşlarımızı bu zincire dahil etmek istiyoruz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz.'

Buluşmanın sadece mama toplama odaklı olmadığını, aynı zamanda farkındalık amacı taşıdığını ifade eden Bekat, 'Etkinlik alanında geçici yuva, koruyucu ailelik ve kalıcı sahiplendirme süreçleri hakkında bilgilendirmeler yaptık. Yaşam alanlarındaki patili dostlarımızın resimlerinin ve hikayelerinin yer aldığı broşürler dağıttık. Asıl nihai hedefimiz, bu canları güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşturabilmek' diye konuştu. (DHA)