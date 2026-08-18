İSTANBUL, (DHA)- MEDİCAL Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye'nin global sağlık kuruluşu olan MLPCARE, geleceğin hastane yöneticilerini kurum içinden yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Aday GMY Gelişim Programı' ile iki uluslararası başarıya birden imza attı. Program, Brandon Hall Group 2026 HCM Excellence Awards'ta 'Best Leadership Development Program' (En İyi Liderlik Gelişim Programı) kategorisinde Altın; The Stevie Awards'ta ise 'Achievement in Leadership Development' (Liderlik Gelişimi Alanında Başarı) kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Bünyesinde bulundurduğu Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren MLPCARE, çalışanlarının gelişimine ve geleceğin liderlerinin yetiştirilmesine yönelik eğitim uygulamalarıyla iki global ödül aldı. MLPCARE'in kendi üst düzey yöneticilerini kurum içinden yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Aday GMY Gelişim Programı', dünya çapındaki birçok firmanın yarıştığı Brandon Hall Group 2026 HCM Excellence Awards'ta 'Best Leadership Development Program' (En İyi Liderlik Gelişim Programı) kategorisinde Altın Ödül kazandı. Program ayrıca The Stevie Awards'ta 'Achievement in Leadership Development' (Liderlik Gelişimi Alanında Başarı) kategorisinde Gümüş ödüle de layık görüldü.

GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ KURUM İÇİNDEN YETİŞİYOR

Aday GMY Gelişim Programı, MLPCARE'in yönetici yedekleme ve yetenek geliştirme yaklaşımı doğrultusunda, geleceğin Genel Müdür Yardımcılarını ve sağlık yöneticilerini kurum içinden yetiştirmek amacıyla hayata geçirildi. Programa, kurum bünyesinde müdür pozisyonunda görev yapan yöneticiler arasından kapsamlı değerlendirme süreçleri sonucunda belirlenen adaylar dahil edildi. Adaylar, MLPCARE'in sekiz kurumsal yetkinliğine uygunlukları ve yönetim potansiyelleri doğrultusunda değerlendirildi.

EĞİTİM, ORYANTASYON VE MENTORLUK BİR ARADA

Program kapsamında adayların yöneticilik yetkinlikleri ve sağlık işletmeciliğine ilişkin mesleki bilgileri; Merkez fonksiyon yöneticilerinin bilgi ve deneyim aktarımları, profesyonel eğitmenlerin ve akademisyenlerin verdiği kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri, deneyim paylaşımları ve kıdemli yöneticilerin mentorluk desteğiyle geliştirildi. Bu bütünsel gelişim yolculuğu, katılımcıların farklı iş alanlarını yakından tanımalarını ve üst düzey yönetim rollerine hazırlanmalarını destekledi.

GLOBAL BAŞARI SERİSİ DÖRT ÖDÜLE ULAŞTI

Brandon Hall Group HCM Excellence Awards, insan kaynakları ve öğrenme-gelişim alanında ölçülebilir etki, yenilikçilik ve uygulama başarısı ortaya koyan çalışmaları uluslararası ölçekte değerlendiriyor. Aday GMY Gelişim Programı'nın aynı dönemde Brandon Hall Group'tan Altın ve The Stevie Awards'tan Gümüş ödül kazanması, MLPCARE'in insan kaynağına yaptığı yatırımın, kurum içi kariyer fırsatlarına verdiği önemin ve sürdürülebilir liderlik yaklaşımının küresel ölçekte bir kez daha tescillenmesini sağladı. MLPCARE'in 2018 ve 2021 yıllarında kazandığı Brandon Hall Group Mükemmeliyet Ödülleri'nin ardından gelen bu iki yeni başarıyla, eğitim, gelişim ve liderlik alanındaki global ödül sayısı dörde ulaştı.