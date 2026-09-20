MISIR, (DHA) - MISIR Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, başkent Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'i kabul ettiği bildirildi. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da hazır bulundu. Görüşmelerde İran, Gazze ve Sudan'daki gelişmelerin yanı sıra Körfez ülkelerine yönelik saldırılar ile deniz güvenliğini tehdit eden gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Sisi, ABD ve İran arasındaki krizin sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunarak, bunun bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik planının ikinci aşamasının tam olarak uygulanmasının önemine değinen Sisi, 'Filistin meselesinin uluslararası kararlar ile iki devletli çözüm ilkesi doğrultusunda adil ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlatılmasına uygun şartlar oluşturulmalı' ifadelerini kullandı.