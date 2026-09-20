RUSYA, (DHA) - UKRAYNA'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisi'nin hasar aldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova'ya uçan Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) imha ettiğini aktardı. Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisi'nin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydederek, 'Ukrayna, Moskova'ya yönelik en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Dünden itibaren 450'si Moskova'ya yaklaşan dahil olmak üzere tüm bölgelerde 1600'den fazla İHA düşürüldü. Bu saldırı, seçimleri sekteye uğratmak amacıyla planlanmıştı. Düşman bu girişiminde başarısız oldu' ifadelerini kullandı.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sanal medya hesabından hava savunma sistemlerinin sabaha karşı 17 ilçede toplam 249 İHA'yı düşürdüğünü veya etkisiz hale getirdiğini belirtti. Vorobyev, 'Ramenskoye ilçesinde bir İHA 21 katlı bir apartmanın çatısında yangına yol neden oldu. Aralarında 70 çocuğun da bulunduğu 400 kişinin tahliye edildi. Sofyino ilçesinde bir İHA üç katlı bir binaya çarptı. Ne yazık ki, 44 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı ve gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor' açıklamasında bulundu.