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Çin, aralarında 'Qinling-1' ve 'Qinling-2'nin de bulunduğu 9 uyduyu 'Lijian-1 Y18' taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı. Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03'te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi. Fırlatma misyonu, 'Lijian-1' serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

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