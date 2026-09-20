İRAN, (DHA) - İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 'Şartlarımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak' dedi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın İran Meclisi'nde milletvekillerine yaptığı konuşmayı paylaştı. 'Akılcı ve pazarlığa kapalı' bir tutum izlediklerini söyleyen Kalibaf, İran'ın mesaj ve şartlarının aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletildiğini bildirdi. Kalibaf, 'Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça, hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak. Biz, savaş ya da müzakere şeklindeki ikilemin gerçekçi olmadığına, hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Gerektiği anda sahip olduğumuz tüm askeri kapasiteyle düşmanı geri püskürtmeli ve ona ağır darbeler indirmeliyiz. Ancak sahada önemli bir zafer elde ettiğimiz ve düşmanın zayıf durumda olduğu bir zamanda, diplomasi araçlarıyla bu kazanımları pekiştirmeliyiz' ifadelerini kullandı.