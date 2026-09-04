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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 2 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin kontrollerinde, uyuşturucu maddeyi kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdığı tespit edildi. Sağlık kuruluşunda yapılan iç beden muayenesinde, 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve kapsüller halinde toplamda 780 gram metamfetamini yutarak midelerinde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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