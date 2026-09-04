Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde A.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki eşi F.D.'yi (48), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gerekçesiyle kızı ve yakınlarının gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan F.D.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olayın ardından kaçan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğleden sonra Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nda meydana geldi. F.D., kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada yanlarına boşanma aşamasındaki kocası A.D. geldi. İkili arasında uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden bıçaklanan F.D., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı F.D., yoğun bakımda ünitesine alındı. Tedavisi süren F.D.'nin ameliyata edileceği ve hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaçan A.D.'nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)