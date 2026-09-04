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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Bağçeşme mevkisi Devran Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki markete girdi. Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi.

Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, zincir market şubesine girdi. Kazada, markette ve araçta hasar meydana geldi.

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