'Tongya ile ilgili görüşüm kalması yönünde'

'Göztepe zorlu bir deplasman'

'İsmail Hoca'ya yapılan eleştirilere katılmıyorum'

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Metin Diyadin, 'Cheikh Niasse ve Tiago Gouveia ile ilgili de ikisi de Ankara'da. Sağlık kontrolünden geçtiler. Bir aksilik olmazsa kulüpteki görüşmeler tamamlanacak. Bir tane de daha forvet oyuncusu transfer edilecek' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, basın mensupları ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde bir araya geldi. Diyadin, burada yaptığı konuşmada, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Diyadin, 'Yenilmenin kolay, yenmenin olay olduğu bir maç oynadık. Doğal olarak maçın favorisi, kadro kalitesi anlamında Fenerbahçe'ydi. Maçtan sonra da söyledim, iyi takım savunması yaptık. Yoksa oyunsal olarak bu sürdürülebilir bir oyun tarzı değil. Mücadele anlamında, takım savunması anlamında, özellikle pozisyon üretme olsun, topa sahip olma olsun, o anlamda bir tercih değil. Birçok oyuncu kaybettiğimiz için takviyeler yapma zorunluluğumuz var. İnşallah onları da yapacağız' diye konuştu.

'NIASSE VE TIAGO GOUVEIA BUGÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER'

Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transferine ilişkin konuşan Diyadin, 'Bize tekrar bu sene için kiralık dönme görüşmeleri var. Cheikh Niasse ve Tiago Gouveia ile ilgili de ikisi de Ankara'da. Sağlık kontrolünden geçtiler. Bir aksilik olmazsa birazdan kulüpteki görüşmeler tamamlanacak. Ardından da bir tane daha forvet oyuncusu alınacak. O belli değil. İsim olarak yazılanlara bakmayın. Yabancı kontenjan olayımız bununla sınırlı. +4 hariç. 2 taneyi bugün, aksilik olmazsa, 1 tane forveti de önümüzdeki günlerde katmaya çalışacağız' dedi.

'GÖZTEPE ZORLU BİR DEPLASMAN'

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacakları Göztepe maçını da değerlendiren Diyadin, 'Bizim açımızdan zorlu bir maç olacağı muhakkak. Göztepe hemen hemen 4 yıldır aynı formatını oynayan ve oyuncu grubunun da atletik oyunculardan kurulu olduğu bir takım. Göztepe, taraftar bazında da zorlu bir deplasmandır. Fiziksel kalitesi ve oyun formatı da uzun süredir aynı oyun formatıyla oynuyorlar. Ligin 4-5 takımından biri. Muhakkak geçen haftaki gibi bizim adımıza zorlu bir maç olacaktır. Ancak yine bir şeyler yapmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'TONGYA'NIN KALMASI TARAFTARIYIM'

Önceki sezon Gençlerbirliği'ne katılan Franco Tongya'nın başka bir kulübe transfer olma ihtimali olduğunu söyleyen Diyadin, 'Tongya ile ilgili görüşüm kalması yönünde. Tongya, 2 pozisyonu da oynayabilen, yaşı da 23-24. 10+4 kuralından da kontenjandan avantajımız da var. Benim tarafımdan transferine çok sıcak bakmadığım bir oyuncu. İnşallah da öyle olacak. Kendi tarafımdan böyle. Kulübün ekonomisi olsun, tercihi olsun, nasıl olur bilemem. Teknik anlamda ve kadro yapılanmasında elimizde kalması gereken oyuncu çünkü Gençlerbirliği'nin mevcut kadrosunda değer olarak, ekonomik değerden bahsediyorum, 2-3 tane oyuncumuz var. Hepsini birden kaybetme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum' dedi.

'İSMAİL HOCA'YA YAPILAN ELEŞTİRİLERE KATILMIYORUM'

Fenerbahçe'nin maçta rotasyon yapmasıyla ilgili konuşan Diyadin, 'Lyon maçı öncesi oynayan oyuncular, rotasyon denilen oyuncular, bu ligin yüzde 90'ının istediği oyuncular. O konuda İsmail Hoca'ya yapılan eleştiriye ben katılmıyorum. Ne zaman oynayacak o zaman? Bunlar normal zamanda da oynayabilecek oyuncular. Sadece Lyon maçı var diye dinlendirmeden dolayı değil. İdeal bir 11'i vardır teknik adamların ama oynayan oyuncular da İsmail olsun, Oğuz olsun, bugün bıraksanız bu ligin yüzde 90'ı o oyuncuları almak ister' ifadelerini kullandı. (DHA)