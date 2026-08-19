Selçuk BAŞAR - Nurgül GÜNAYDIN - Efnan KÖSE / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'un yeni transferi Noah Saviolo, 'Kalitemizi biliyoruz, sadece bu kalitemizi sahaya yansıtmak zorundayız. İyi ve zor bir maç olacak ama bunun da iyi bir yanı olacak. Takımımız hazır, asla bir korkumuz yok. Saha içerisinde bunu göstermiş olacağız. İyi bir maç olacağını düşüyorum' dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, karşılaşma için hazır olduklarını ifade ederek, 'Büyük bir maç olacak bizim adımıza. İyi de bir test olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız. Bizim adımıza hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama lig adına neler olacağını göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'ASLA BİR KORKUMUZ YOK'

Takım içerisindeki atmosferin iyi olduğunu ifade eden Saviolo, 'Herhangi bir anlamı olan bir hareket değildi. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareketti. Golü kutlamak adına yaptığım bir hareketti. Sevinçle beraber yaptığım, herhangi bir anlamı olan hareket değildi. Takım içerisindeki atmosfer gayet iyi durumda. Bütün oyuncularımız, bütün herkes iyi durumda. Kalitemizi biliyoruz sadece bu kalitemizi sahaya yansıtmak zorundayız. İyi ve zor bir maç olacak ama bunun da iyi bir yanı olacak. Takımımız hazır. Asla bir korkumuz yok. Saha içerisinde bunu göstermiş olacağız. İyi bir maç olacağını düşüyorum' diye konuştu.

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Takım olarak ellerinden gelenin en iyisi için gayret edeceklerini kaydeden Saviolo, 'Harika bir taraftar grubumuz var. Çok iyi bir taraftar gurubumuzun olduğunu biliyoruz. Onlarla birlikte ilk maçı oynayacak olmamdan dolayı gayet mutluyum. İlk maçta ilk golle buluştuk, umarım yarın da ikinci golü atıp sonrasında gollerle devam edeceğiz. Sadece ben değil, bütün takım arkadaşlarım en iyisini verecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'SALAH İLE OYNAMAK BÜYÜK MUTLULUK'

Saviolo, Mohamed Salah ile aynı takımda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 'Harika bir oyuncu, harika da bir duygu aslında onunla beraber aynı sahayı paylaşabilmek. Bu dünyadaki herkes Salah'ın ne kadar harika ve büyük bir oyuncu olduğunun bilincinde. Herkesin kendisinde inanılmaz büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla beraber olabilmek, aynı sahayı paylaşabilmek ve aynı yerde olabilmek bütün herkes için olduğu gibi benim içinde bir rüyaydı. Onunla oynamış olmak büyük bir mutluluk. Bize çok yardımcı olacak, onunla beraber oynamak bize mutluluk veriyor ve önem taşıyor' dedi.

'BU ŞANSA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu kaydede Saviolo, 'Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç ve dolayısıyla takım arkadaşlarımın bana büyük yardımı oluyor. Bana yardımcı olmaya çalışıyor ve bu da bana inanılmaz özgüven veriyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği bir arena ve olmak isteyeceği bir yer. Bende bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Yarın da saha içerisinde özgüvenli olarak eliminden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Noah Saviolo'nın açıklamaları

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