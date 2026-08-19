İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, '2,5 aylık dönemde toplamda 19 futbolcu fesih çekmişti. O, 19 futbolcunun fesih bedelleri, transfer yasağıyla ilgili ödemeler ile yeni yaptığımız transferlerin peşinatları olarak toplamda ödenen para şu ana kadar 358 milyon TL' dedi.

Trendyol 1'inci Ligi takımlarından Metro Holding Kayserispor'da yönetim kurulu, gazetecilerle toplantıda bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda söz alan kulüp başkanı Ali Çamlı, 'Bir zamanda manşet yapılmıştı. Bir tarafta Fenerbahçe'nin o zamanki başkanı Ali Koç, diğer tarafa beni koymuşlar. 'Bir tarafı Türkiye ekonomisine yön veren Ali Koç yönetiyor. Diğer tarafı imam Ali Çamlı' diye. Hangimizin başarılı olduğunu tüm Türkiye gördü. Ben Sayın Ali Koç'a saygı duyarım. Ama kıyaslama ve atılan başlık çok yanlış. Evet kendisi Türkiye ekonomisine yön veriyor. Çok önemli bir iş insanı. Ben gariban Ali hocayım, olabilir ama ben Kayserispor'u iyi yönettim. Transfere engel 100 dosyayı kapatıp batmış geleceğini kurtarıp, 'bir Kayserispor var' diyebilecek duruma taşıdık. Bunun parayla pulla hiç alakası yok. İki buçuk aylık dönemde toplamda 19 futbolcu fesih çekmişti. O 19 futbolcunun fesih bedelleri, transfer yasağıyla ilgili ödemeler ile yeni yaptığımız transferlerin peşinatları olarak toplamda ödenen para şu ana kadar 358 milyon TL. Benden önce görev yapan Nurettin Açıkalın'a teşekkür ediyorum. Dışarıdan gazel okumak kolay. Hata yapmıştır, iyi yönetememiştir bunları tartışırız. Ama arkadaşlar şöyle hesapları, kitapları defterleri önüme aldığım zaman bir teşekkürü hak ediyor. Onun için ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürü ederken keşke bana bu seneye bu kadar yük bırakmasaydı. Neyse tabii bu espri' diye konuştu.

'TOPLAM 5 FUTBOLCUYA BONSERVİS VERDİK'

Başkan Ali Çamlı açıklamasının devamında, 'Amedspor'dan, Bodrum FK'dan ve Eyüpspor'dan gelen toplam 5 futbolcuya bonservis verdik. Cardoso'dan 125 bin euro ondan transfer bedeli aldık. Baran Ali Gezek 400 Bin euro artı KDV'ye Alanyaspor'a gitti. Karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshettiğimiz Onugkha, Bennasser ve Cardoso'nun bize maliyeti 3 milyon euroydu. Biz Kayserispor'da bu maaşı ödeyecek bütçeye sahip değiliz. Ben kimseye 'buradan alacağı yoktu da bunları koydu' demiyorum. Bunlar çarpıtarak aktarılmasın. Alacağınız vardır, biz kimseyi ne hırsızlıkla arsızlıkla itham etmedik. 'ben hepsini alırım' dersen kulüp kapanır. O zaman nasıl alacaksın? Ama hakkımı helal etmiyorum' ifadelerini kullandı.

Deniz Eren Dönmez ile ilgili bir soru üzerine, başkan Çamlı, 'Deniz Eren Dönmezer, Adana Demirspor'dan Kayserispor'a getiriliyor. Bunun ikinci satışının yüzde 80'i Adana Demirspor'a yüzde 20'si Kayserispor'a bunu polemik konusu yapmaya gerek yok. Çok cüzi bir maaşa imza atılmış. Şu an Hull City olmak üzere dört beş takımdan teklif var. Değerlendiriyoruz. Paranın iyisi kötüsü olmaz. Bir şey ödemeden gelen yüzde 20 benim için iyi. Getirenlere teşekkür ediyorum' yanıtını verdi.