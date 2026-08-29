Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ'in berrak suları, zengin su altı yaşamı, falezleri ve batıklarıyla dalış tutkunlarının ilgi odağı olan Antalya, her yıl dünyanın farklı noktalarından gelen dalış meraklılarını ağırlıyor. Dalış eğitmeni Alim Tuğ, kentin amatörlerden profesyonellere her seviyedeki dalgıca hitap eden çok sayıda dalış noktasına sahip olduğunu söyledi.

Antalya, dalış turizminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Falezlerden tarihi batıklara, su altı canlılarından doğal oluşumlara çok sayıda dalış noktasına sahip kentte, ilk kez dalış yapanlardan profesyonel dalgıçlara farklı seviyelerde ziyaretçilere hizmet veriliyor. Dalış eğitmeni ve işletmeci Alim Tuğ, Antalya'nın sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin su altı turizmi açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Antalya'nın uzun bir sahil şeridine sahip olduğunu belirten Tuğ, 'Gerek doğal yapısı gerek falezleri gerek Üç Adalar bölgesi gerek falezler altındaki kovuklarımız gerek batıklarımız olsun, onlarca çeşitlilik noktasında su altı yapısına hizmet verebilmektedir' diye konuştu.

İLK DEFA DALACAKLAR İÇİN GÜVENLİ NOKTALAR

Antalya'nın ilk kez dalış yapacak kişiler için de uygun alanlara sahip olduğunu ifade eden Alim Tuğ, 'İlk defa dalış yapacak olanlar için son derece emniyetli, son derece güzel noktalar mevcut. Falezler, Konyaaltı bölgesinde bu dalışlarını güven içerisinde, suya emniyetli girerek, oldukça zengin dip yapısına sahip bir bölgede gerçekleştirebilirler' diye konuştu.

Daha deneyimli dalgıçlar için derin dalış noktaları bulunduğunu, Antalya ve Kemer çevresindeki tarihi batıkların da sportif dalışlara açık olduğunu belirten Tuğ, 'Bir dalgıcın arayacağı ve istediği bütün sistemdeki dalış noktalarına sahip bir şehrimiz var' dedi.

'DÜNYANIN PEK ÇOK NOKTASINDAN GELİYORLAR'

Dalış turizminin Antalya'nın turizm çeşitliliğine önemli katkı sunduğunu belirten Alim Tuğ, kentin berrak suları ve Akdeniz faunasının dalış tutkunları için önemli bir çekim merkezi olduğunu söyledi. Tuğ, 'Dünyanın pek çok noktasından gerek lisanslı gerek daha önce hiç dalmamış ama ilk dalışını burada denemek isteyen insanların talep noktası haline gelmiştir' diye konuştu.

Antalya'dan Kaş'a kadar uzanan bölgede dalış amacıyla seyahat eden çok sayıda kişi bulunduğunu aktaran Tuğ, 'Bu da gerek ekonomimize gerek turizmimizin gelişmesine gerekse dalış faaliyetlerinin hem tüm dünyada hem de ülkemizde tanınmasında etken olmuştur' ifadelerini kullandı.

İLK DALIŞTA 40 DAKİKALIK SU ALTI DENEYİMİ

Dalış eğitmeni ve tanıtım dalış uzmanı İnayet Füsun Macit ise ilk kez dalış yapacak turistlere öncelikle 10-15 dakikalık bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Ekipmanların hazırlanmasının ardından eğitmen eşliğinde kıyıdan suya girdiklerini belirten Macit, yüzeydeki alışma sürecinin ardından falezlerin altına doğru ilerlediklerini anlattı. Yaklaşık 30-40 dakika süren dalışlarda turistlerin balıklar ve diğer su altı canlılarını gözlemlediğini söyleyen Macit, su altında birbirinden farklı tepkilerle karşılaştıklarını belirtti. Macit, 'Nefes alıp vermeye çok şaşıranlar oluyor. Normal bir balığa çok büyük tepki veren oluyor, çok sevinen oluyor, çok korkan oluyor. Ama genel olarak tabii ki herkes çok keyif almış bir şekilde ayrılıyor' dedi.

İlk deneyimin ardından dalışa devam etmek isteyenlerle eğitim ve sertifikalandırma sürecine geçtiklerini belirten Macit, bazı ziyaretçilerin ilerleyen dönemlerde daha ileri seviye dalışlar için yeniden Antalya'ya geldiğini söyledi.

'DALIŞA İLGİ ARTIYOR'

Su altı dünyasına ilginin turizmi hareketlendirdiğini aktaran Antalya Konyaaltı Su altı Sporları Kulübü proje sorumlusu Aylin Tuğ, 'Tüm dünyada çok uzun yıllardır Antalya ziyarete çok açık bir bölge. Turizm açısından bu sene ve geçen senelerde her geçen gün daha fazla artış görüyoruz. Özellikle su altı dünyasına ve dalışa ilgi artıyor' diye konuştu. Kentin merkezinde dahi temiz sular ve zengin bir su altı yaşamı bulunduğunu belirten Aylin Tuğ, 'İlk defa dalış yapacaklar için belli derinliklerde çok fazla balığımız var, balık çeşitliliği çok fazla. Yine profesyonel dalgıçlar için çok güzel batıklarımız ve tarihi bölgelerimiz var. Bu yüzden dünyanın birçok yerinden buraya dalışa geliyorlar' dedi. (DHA)