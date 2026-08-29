Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- BURSA'da, alışveriş için girdiği zincir markette karton halinde 60 bin lira değerindeki 440 paket sigarayı çalan G.K. (48) yakalandı. Çalınan sigaralar polis tarafından bulununca, ifadesinin ardından serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos'ta Nilüfer ilçesindeki zincir markette meydana geldi. Markete alışveriş yapma bahanesiyle giren G.K., bir süre reyonlar arasında dolaşarak etrafı kontrol etti. Ardından G.K., markette karton halinde bulunan ve piyasa değeri 60 bin lira olan 440 paket sigarayı yanındaki çantaya doldurup, çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, çaldığı 440 paket sigara polis ekipleri tarafından bulununca, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)