İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yıllardır yeni stadının yapımını bekleyen Karşıyaka Spor Kulübü, sürece destek veren siyasiler ve belediyelere teşekkür ederken, sanal medyada yeniden alevlenen stat tartışmalarına ortak akıl çağrısı yaptı. Yeşil-kırmızılı yönetimin yaptığı açıklamada, 'Karşıyaka Spor Kulübü olarak, camiamızın ve büyük taraftarımızın yıllardır özlemini çektiği stadımıza yeniden kavuşmamız adına yürütülen sürecin bugün somut adımlarla ilerliyor olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz' denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

'Stadımızın yapım sorumluluğunu üstlenerek süreci kararlılıkla yürüten ve teknik çalışmaların ilerlemesi için güçlü bir irade ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'a; stat arazisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek sürecin önünün açılmasında somut katkı sunan başta önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm kurumlarımıza Karşıyaka camiası adına teşekkür ediyoruz. İzmir'in deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kulübümüzün geleceğini teminat altına alacak, güvenli, modern ve gerektiğinde kentimiz için afet koordinasyon merkezi işlevi görecek nitelikte bir yapının inşası hayati önem taşımaktadır. Projenin Karşıyaka'ya yakışır biçimde hayata geçirilmesi için çalışan tüm teknik ekiplere ve gösterilen emeğe saygı duyuyoruz. 114 yıllık köklü tarihiyle Karşıyaka Spor Kulübü, hiçbir siyasi çekişmenin tarafı veya aracı değildir; Karşıyaka'nın ortak değeridir. Bizim için önemli olan siyasi kimlikler veya polemikler değil; Karşıyaka için alınan sorumluluk, ortaya konulan irade ve sağlanan somut katkıdır. Bu aşamada Karşıyaka'nın ihtiyacı, yetkisi ve sorumluluğu bulunmayan odakların konuyu popülist söylemlerle gölgelemesi değil, ortak akıl etrafında buluşulmasıdır. Karşıyaka'ya ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne sahip çıkmanın en kıymetli karşılığının, laf üretmekten ziyade taşın altına elini koyarak somut çözümler sunmak olduğuna inanıyoruz. Bu stadın önündeki bir engeli kaldıran, bir sorumluluk üstlenen, bir adım atan herkesi Karşıyaka'nın dostu olarak görüyor; ortak hayalimizin gerçeğe dönüşmesi için yapıcı iletişimimizle üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Zübeyde Hanım Stadyumu bir siyasi görüşün değil, Karşıyaka'nın evidir.'