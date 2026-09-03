İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da trafikte motosikletli ile otomobil sürücüsü Bilal B.(35) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Bilal B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte motosikletli ile 09 YC 055 plakalı otomobil sürücüsü Bilal B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Bilal B.'ye ateş etti. Olayda Bilal B.'yi yaralayan motosikletli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Bilal B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)