Nurgül GÜNAYDIN - Efnan KÖSE / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR'un Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Franculino Gludo Dju, özel uçakla Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, yeni transferi Trabzon Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Gludo Dju, saat 17.00 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, havalimanı çıkışında genç futbolcuya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların sevgi gösterilerine karşılık veren Franculino Dju, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TRABZONSPOR'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Trabzon'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Dju, 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum' dedi.

'KULÜBÜN SÖYLEDİKLERİ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Transfer sürecine ilişkin konuşan Dju, 'Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim' ifadelerini kullandı.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Trabzonspor'daki hedeflerine ilişkin de konuşan 22 yaşındaki santrfor, 'Ben buraya katkı vermeye geldim. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım' diye konuştu.

Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Franculino Dju, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.